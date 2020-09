Stiri pe aceeasi tema

- Cu mai putin de 50 de zile inainte de alegerile prezidentiale din Statele Unite, sondajele de opinie arata ca Donald Trump este ceva mai slab cotat decat Joe Biden in cateva state importante, care pot decide rezultatul la nivel national. Alegatorii din Philadelphia au avut ocazia rara de a-i pune intrebari…

- Dezvaluiri bomba peste Ocean, care risca sa arunce in aer sansele electorale ale presedintelui in functie. In inregistrari audio incluse in cartea jurnalistului Bob Woodward, Donald Trump recunoaste ca știa cat de mortal și de periculos este coronavirusul inca din luna februarie, cu multe saptamani…

- Cea mai mare piața pentru imobiliarele de lux ramane cea din Statele Unite ale Americii, unde cumparatorii au acces și la proprietați deținute de vedete și personalitați. Una dintre ultimele tranzacții este cea a conacului deținut la inceputul anilor 2000 de Jennifer Aniston și Brad Pitt, vandut acum…

- PodcasturiDonarea plasmei sanguine: Experiența unui pacient, tratat de COVID-19 Ministerul Sanatații indeamna in continuare moldovenii care s-au tratat de COVID-19 sa doneze plasma pentru a ajuta pacienții dependenți de aparatele de respirație artificiala sa supraviețuiasca. Cert este ca mulți dintre…

- Inca patru regiuni din Spania au fost incluse pe lista actualizata a CNSU a zonelor cu risc epidemiologic crescut. Toți cetațenii care vin in Romania și care au calatorit in aceste zone vor fi obligați sa stea in carantina pentru 14 zile. Cele patru regiuni din Spania nou incluse pe lista actualizata…

- O noua tulpina de coronavirus se raspandește in Europa, Statele Unite ale Americii și parți din Asia, dupa o mutație ce a facut virusul și mai contagios. Insa, cercetatorii au transmis și o veste buna.

- Un cutremur puternic, cu magnitudinea de moment 7,8 s-a inregistrat marți seara (miercuri dimineața, ora Romaniei) in Alaska, in urma caruia a fost emisa o alerta de tsunami.Seismul s-a produs la 437 km fața de Dillingham, Alaska, Statele Unite ale Americii · 09:12

- Medicii din Statele Unite ale Americii sunt in alerta maxima și nu din pricina coronavirusului, ci din cauza unei infecții rari ce devoreaza creierul. Aceasta a fost depistata in Florida, iar medicii spun ca poate fi fatala, oamenii care contracta infecția stingandu-se in decurs de o saptamana.