- Intervenție a pompierilor, joi, la Spitalul Județean din Timișoara. Salvatorii au fost chemați sa intervina dupa ce un incendiu a fost anunțat in toaleta unuia dintre laboratoarele de Anatomie Patologica. Totul ar fi pornit de la un scurt circuit la un uscator de maini.

- Un student s-a simțit rau dupa deratizarea facuta la caminele din campusul universitar din Timișoara. Echipajul CBRN (Chimic, Biologic, Radiologic, Nuclear) de la ISU Timiș a fost trimis sa intervina. Un tanar aflat in caminul 22C care aparține Politehnicii din Timișoara a fost transportat miercuri,…

- Alerta in Timisoara in urma unui apel la 112 prin care a fost semnalata disparitia unei persoane in apele Begai. Aproape de ora 23 a pornit o misiunea de cautare-salvarea a persoanei in raul Bega, in zona Podului Decebal. Pompierii din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Timișoara desfașoara aceasta misiune…

- Interventie de urgenta a pompierilor in vestul judetului Timis, la Iecea Mare, acolo unde o persoana a fost blocata sub pamant, dupa o surpare. Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Timișoara și Secției Sannicolau Mare intervin pentru extragerea persoanei ramase blocata sub pamant surpat. La fața locului…

- Joi, 06 iulie, pompierii militari din cadrul Detașamentului 1 Timisoara au desfașurat un exercițiu cu forțe și mijloace in teren pentru simularea unui incendiu la Spitalul Judetean ,,Pius Branzeu,, din Timișoara. La secția de medicina nucleara a izbucnit un incendiu, in locație fiind prezente și surse…

- Un barbat de 37 de ani din Timisoara, cadru militar, ameninta inca de joi dimineata ca se va arunca pe fereastra de la etajul 7 al unui bloc din municipiu. Vineri dimineata, el se afla in continuare pe pervazul geamului, iar negocierile pentru a-l determina sa renunte la acest gest continua. Pompierii…

- Cutremurul, caracterizat de specialiștii INFP ca semnificativ, s-a produs la 24 de kilometri de Arad și la 50 de Timișoara, fiind resimțit destul de puternic și la Lugoj sau la Cluj-Napoca. PANICA LA ARAD, BLOCURILE S-AU CLATINAT, AU CAZUT ȚIGLE ȘI CARAMIZI Cutremurul s-a simțit cel mai puternic in…

- 50 de curti au fost inundate in Galati, duminica seara, dupa o furtuna - Un barbat a facut atac de panica, fiind suspectat ca a suferit avc. Circa 50 de curti din zona cunoscuta sub numele de Valea orasului din Galati au fost inundate duminica seara in urma unei ruperi de nori care a durat circa…