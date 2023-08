Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in cazul inregistrarii unor temperaturi de peste 35 de grade Celsius, in intervalul orar 13,00 - 21,00, circulatia autocamioanelor cu masa de peste 20…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Elena ca autoritațile locale mențin avertizarile privind riscul ridicat de producere a incendiilor de vegetație (gradul 5)

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Grecia ca meteorologii eleni au prelungit Codul Roșu de canicula, pentru intreg teritoriul țarii.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Grecia ca Serviciul local de Meteorologie (EMY) a prelungit perioada pentru care este valabil actualul cod roșu de canicula, pentru in

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca Serviciul local de Meteorologie (EMY) a emis un cod rosu de canicula, temperaturile urmand sa atinga valori de pana la 43 de grade Celsius, in intervalul 11-17 iulie 2023,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Bulgaria ca de la 1 iulie intra in vigoare, in aceasta tara, noile prevederi referitoare la taxele de drum (TOLL) pentru mijloacele de transport marfa si pasageri.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Franța ca pentru ziua de joi, 29 iunie, sindicatul controlorilor aerieni (USAC-CGT) a lansat un apel la greva, care va dura pana in dimineata zilei de vineri, 30 iunie, la ora locala…

- Italia va fi paralizata de o greva generala in transporturi, incepand cu ziua de vineri, 26 mai. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Italiana ca greva va afecta inclusiv transportul public in comun, cu exceptia…