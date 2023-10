Stiri pe aceeasi tema

- Au fost invocate temeri ca turiștii israelieni vor fi ținta unor atacuri pe fondul razboiului Hamas-Israel. Pe langa Turcia, avertismentul israelienilor este valabil și pentru conaționalii aflați in Maroc.NSC spune ca ridica alerta pentru Turcia la nivelul 4 și face apel la toți israelienii aflați in…

- Alti 58 de cetateni romani au revenit ieri din Israel cu o cursa aeriana operata de o companie privata, a anuntat Ministerul de Externe de la Bucuresti. In total, pana acum 2.220 de conationali au fost repatriati din Israel. In Fasia Gaza sunt aproximativ 200 de cetateni romani care ar vrea sa plece…

- Armata isralieana a transmis, sambata seara, ca pregatește „urmatoarele etape ale razboiului” impotriva Hamas, prin implementarea unei „game largi de planuri operaționale ofensive” care includ un „atac comun și coordonat din aer, de pe mare și de pe uscat”. In același timp, purtatorul de cuvant al Forțelor…

- 350 de romani sunt, in prezent, blocați in iadul din Fașia Gaza. Ministerul de Externe de la București este in contact cu ei, spune purtatorul de cuvant al institușiei, Radu Filip. Reprezentantul MAE a declarat, sambata, la Realitatea PLUS, ca instituția pe care o reprezinta este pregatita pentru ca…

- In jur de 400 de oameni participa la mitingul de solidaritate organizat in Parcul Izvor din Capitala de Ambasada Israelului. Majoritatea au in maini steagul Israelului, iar unii și pe cel al Romaniei.Oameni de toate varstele, familii cu copii, elevi, tineri și seniori au scandat „We stand with Israel”…

- Ministerul roman al Afacerilor Externe (MAE) a ridicat, sambata, nivelul de alerta de calatorie pentru Statul Israel, si le recomanda cetațenilor romani care se afla sau tranziteaza acest stat sa urmeze instrucțiunile autoritaților locale, sa se adaposteasca in cladiri și, cand situația va permite,…

- Patru cetateni romani au murit in accidentul rutier produs marti, la Mestre, langa Venetia, cand un autocar a cazut de pe un pod si a luat foc, a anuntat miercuri seara Ministerul de Externe de la Bucuresti. Procedura de identificare a tuturor victimelor s-a efectuat cu dificultate, avand in vedere…

- Grecia menține avertizarile privind riscul extrem de producere a incendiilor de vegetație (gradul 5) pentru intreg teritoriul țarii, pe fondul codului roșu de canicula valabil in perioada 25 – joi 27 iulie, a transmis, marți, Ministerul de Externe.