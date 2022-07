Alertă MAE: fenomene extreme în Grecia.Insulele vor fi măturate de ploi torențiale, vijelii și grindină Cetațenii romani care sunt in vacanța in Grecia sunt avertizați ca, pana la data de 10 iulie, exista valabila o avertizare de fenomene meteo extreme, care se vor inregistra in special in regiunile din centrul si nordul țarii. Fenomenele meteorologice intense (precipitatii abundente, caderi de grindina si vijelii, descarcari electrice, scaderi ale temperaturii cu 4 […] The post Alerta MAE: fenomene extreme in Grecia.Insulele vor fi maturate de ploi torențiale, vijelii și grindina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

