ALERTĂ! Lui Marcel Ciolacu i s-a făcut rău în conferința de presă Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a inceput sa tremure și a fost la un pas sa se prabușeasca in cadrul unei conferințe de presa, la sediul PSD. Ciolacu s-a prabușit peste pupitru și a cazut la pamant. Se pare ca Marcel Ciolacu a avut un episod de leșin, dar și-a revenit destul de rapid, dupa ce jurnaliștii i-au dat cu apa pe fața. In acest moment, Marcel Ciolacu este conștient, dar pare vlaguit. La sediul PSD a fost chemata de urgența o ambulanța pentru a-i acorda ingrijiri medicale președintelui PSD. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Momente de criza pentru Marcel Ciolacu. Liderului PSD i s-a facut rau duminica, 10 mai, in timpul conferinței de presa pe care a susținut-o și in care prezenta programul partidului pentru ieșirea din criza.

- Liderului PSD, Marcel Ciolacu, i s-a facut rau in timp ce prezenta masurile PSD pentru repornirea economiei din Romania. Presedintele PSD a adus critici dure atat presedintelui Klaus Iohannis, cat si guvernarii PNL. „Astazi Iohannis ne-a aratat inca o data ca este doar presedintele PNL. El nu se mai…

- Presedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu a declarat duminica, intr-o conferinta de presa, ca presedintele Klaus Iohannis si Guvernul PNL nu pot sa depaseasca interesele electorale, au refuzat constant dialogul si PSD propune programul ”Repornim Romania”, un pachet de 28 de masuri economice si sociale,…

- Episodul a avut loc in timp ce Marcel Ciolacu (52 de ani) prezenta propunerile PSD pentru ieșirea de urgența. Liderul social-democraților a inceput sa tremure in timpul declarațiilor de presa, iar la un moment dat a inceput sa se clatine și era pe punctul de a rasturna pupitrul de la care vorbea. Doar…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a inceput sa tremure și a fost la un pas sa se prabușeasca in cadrul unei conferințe de presa, la sediul PSD.Citește și: Ministerul de Interne: In ce condiții vom putea calatori in afara localitații, dupa 15 mai Ciolacu s-a prabușit peste pupitru și…

- Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, a trecut prin momente dificile astazi, in timp ce susținea o conferința de presa despre relansarea economiei romanești dupa criza coronavirus. Marcel Ciolacu a parut ca iși pierde echilibrul, iar conferința a fost intrerupta imediat. La sediul PSD și-a…

- Premierul Ludovic Orban va susține luni o conferința de presa la Palatul Victoria, la ora 20.00. Declarațiile vin in contextul in care președintele Klaus Iohannis a spus, luni, ca starea de alerta nu va fi prelungita printr-un decret, adaugand ca, din data de 15 mai, Romania va intra in stare de…

- Dupa ce a fost acuzat, ieri, de Marius Dunca, președintele PSD Brașov, ca promoveaza in funcții publice oameni care au legaturi cu clanurile mafiote, facand referire la consilierul județean Andrei Kadas, in aceasta seara, președintele PNL, Adrian Veștea, a organizat o conferința de presa, pe care o…