Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor afirma ca „exploatarea gazelor naturale din Marea Neagra este importanta pentru aprovizionarea cu energie și pentru securitatea energetica a tarii noastre”. Declarația liberalului vine in urma intalnirii pe care acesta a avut-o la Parlament, cu doi reprezentanți ai OMV…

- Liderul grupului UDMR din Camera Deputaților, Csoma Botond, a declarat joi la Antena 3 ca proiectul de lege de desființare a SIIJ pe care Guvernul se pregatește sa-l adopte va avea in Parlament o „soarta incerta” daca ramane in aceasta forma. Liderul maghiar a spus ca UDMR nu este de acord…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 234 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.204 teste efectuate (din care 428 teste rapide). Cazurile noi sunt din Timișoara – 125, Lugoj – 3, Deta – 2, Jimbolia – 4, Recaș…

- Mexicul a cerut Canadei sa revina asupra deciziei sale de a suspenda zborurile spre aceasta tara din America Latina, care ar putea provoca, in opinia sa, o „grava criza economica”, scrie AFP, citata de Agerpres.

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 186 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.753 de teste efectuate (din care 334 teste rapide). Cazurile noi sunt din Timișoara – 85, Lugoj – 14, Buziaș – 1, Deta – 1, Jimbolia…

- Foarte importante aceste definiri initiale de mandat. Sunt totodata declaratii de intentii. dar si angajamente pe o lista asumata individual si acum validata de Congres, cu o majoritate covarsitoare (93-2) care-i da si mana libera pentru a indeplini aceste obligatii, cu siguranta chiar in ordinea de…

- In cursul zilei de luni au fost carantinate, in județul Timiș, 214 persoane și au intrat in izolare alte 184 de persoane. Numarul de persoane confirmate cu COVID-19 in ultimele 24 de ore se ridica la 272. Localitațile unde au aparut infectarile sunt: Timișoara –165, Lugoj -6, Buziaș-3, Ciacova-2, Deta-1,…

- In cursul zilei de sambata au fost carantinate, in județul Timiș, un numar de 103 persoane și au intrat in izolare șase persoane. Numarul de persoane confirmate cu COVID-19 in ultimele 24 de ore este 162. Localitațile unde au aparut noi infectari sunt: Timișoara –83, Lugoj -5, Buziaș-1, Ciacova-1, Deta-1,…