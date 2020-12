Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a fost testat pozitiv cu coronavirus, el fiind transferat la Spitalul Penitenciar Jilava pentru a primi tratament.Avocata lui Dragnea, Flavia Teodosiu, a confirmat, pentru AGERPRES, ca fostul lider al PSD a fost confirmat ca fiind infectat cu noul coronavirus si a explicat ca, deocamdata,…

- „Da, am infecția. Sunt confirmat pozitiv. S-a confirmat a doua zi dupa ce am intrat in izolare. Ma simt bine”, a declarat joi seara Alexandru Rafila.Viitorul deputat PSD de București a fost propus premier din partea social-democraților. Marcel Ciolacu a anunțat, joi seara, ca Alexandru Rafila a fost…

- Primarul comunei Ciugud, Gheorghe Damian, a fost confirmat cu COVID-19. In comuna din Alba s-au inregistrat, in ultimele 24 de ore, patru cazuri noi de infectare cu coronavirus. La Ciugud, incidența COVID-19 este de 5,5 cazuri la mia de locuitori, localitatea fiind de peste o saptamana in scenariul…

- "Ieri dimineața mi-am pierdut gustul și mirosul. Am tot sperat ca mi se pare. La pranz, am ales sa adaug mult ustoroi in mancare și am incercat și un sos picant. Apoi am baut o limonada. N-am simțit nici un gust. Mai tarziu am incercat sa miros un parfum. Nimic. Dupa ce m-am consultat cu un…

- "Va anunț pe aceasta cale ca incepand de luni ma aflu in izolare. Am avut simptome ușoare de raceala și am solicitat efectuarea unui test pentru COVID, care a ieșit pozitiv. Starea mea de sanatate este una buna, insa voi ramane izolat. Am luat legatura cu toate persoanele cu care m-am aflat in proximitate…