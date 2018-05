Asociația Producatorilor de Medicamente Generice (APMGR) atrage atenția ca mii de medicamente ieftine risca sa fie scoase din producție sau delistate in perioada imediat urmatoare, printre ele aflandu-se medicamente esențiale in tratamentul cancerului, al afecțiunilor cardiovasculare, neurologice și gastrointestinale. Principala cauza a dispariției acestora este taxa clawback, aplicata in mod uniform atat medicamentelor scumpe, de cateva mii de euro cat și celor ieftine, care costa cateva zeci de lei.