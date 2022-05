Stiri pe aceeasi tema

- Legea offshore, ce poate scapa Romania de importuri in domeniu, a fost votata miercuri de plenul Camerei Deputatilor, cu 248 de voturi pentru si 34 contra. Legea merge la promulgare la presedintele Klaus Iohannis. Legea offshore a primit marti raport de admitere in comisiile reunite de industrii si…

- Dupa o ședința marcata de scandal , comisiile reunite de industrii si buget-finante din Camera Deputatilor au dat marți, 17 mai, raport favorabil legii offshore, care urmeaza sa intre la vot final in plen, miercuri, 18 mai. Toți parlamentarii prezenti au votat „pentru” raport favorabil, cu excepția…

- " (...) in sfarșit, aceasta lege, care este o prioritate a Coaliției, este depusa in Parlament, și avem o majoritate care ințelege importanța acestor investiții, legea urmand sa fie adoptata cat mai repede; Proiectul asigura independența energetica a Romaniei și reduce dependența de gazul rusesc, prin…

- Presedintele Camerei Deputatilor, social-democratul Marcel Ciolacu, a anuntat ca proiectul legii offshore va fi depus in Parlament in aceasta saptamana, mentionand ca joi dimineata va fi o intalnire cu premierul Nicolae Ciuca si vicepremierul Kelemen Hunor pe aceasta tema, transmite Agerpres. Intrebat…

- Marcel Ciolacu a anuntat, miercuri, ca legea offshore va fi depusa saptamana aceasta in Parlament, joi urmand sa aiba loc o noua discutie in cadrul coalitiei. Liderul PSD a spus ca ministrul Energiei este plecat din Romania si in seara aceasta ajunge in tara. Fii la curent cu cele mai noi…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, despre un posivil mesaj video prezentat de presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, in plenul Parlamentului, ca s-au inceput anumite demersuri si este ferm convins. Liderul PSD a aratat ca Ucraina trebuie ajutata mult mai mult decat…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu spune ca Romania trebuie sa ridice starea de alerta impusa in pandemie pentru ca numarul infectarilor și intreaga evoluție a valului cinci al pandemiei arata ca ea nu mai este necesara. Ins schimb, Ciolacu spune ca Romania ar putea decreta o stare de urgența din cauza crizei…