Stiri pe aceeasi tema

- Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC) anunța ca utilizatorii aplicației de mesagerie Signal ar putea intampina o serie de amenințari și riscuri de securitate cibernetica, in contextul escaladarii conflictului din Ucraina. DNSC anunța ca a primit notificari din partea unor autoritați…

