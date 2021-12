Stiri pe aceeasi tema

- Alerta cu bomba, astazi, in parcarea Auchan-ului din Calea Șagului. Angajații au observat un troller suspect care a fost abandonat printre mașini. Cand au vazut ca nimeni nu-l ia, au sunat la 112 raportand bagajul suspect. Conform procedurilor, au sosit mai multe echipaje de intervenție. Dupa ce polițiștii…

- Doi pietoni, o femeie și un barbat, au fost loviți sambata seara de o mașina al carei șofer ar fi pierdut controlul direcției și a patruns pe trotuar, in Galați, anunța Mediafax. Potrivit IPJ Galați, polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la producerea unui accident rutier…

- In minivacanța prilejuita de Sarbatoarea Sfantului Andrei și Ziua Naționala, 1 Decembrie, peste 700 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au acționat pentru menținerea ordinii și siguranței publice și cresterea sigurantei rutiere astfel incat in perioada 27 noiembrie – 1 Decembrie,…

- Un cumplit accident de circulatie, soldat cu ranirea a trei persoane si avarierea mai multor autoturisme, a avut loc in aceasta dimineata in Timisoara, informeaza Observatornews . Accidentul s-a petrecut dupa ce unui sofer aflat la volan i s-a facut rau. Acesta a intrat pe contrasens, la intersectia…

- Scene incredibile s-au petrecut vineri noaptea in curtea Spitalului Județean de Urgența din Tulcea. Un barbat a fost luat la bataie de paznicul unitații medicale. Ar fi vorba despre un pacient adus cu ambulanța, spune un martor. Polițiștii au deschis o ancheta și incearca sa faca lumina in acest caz.…

- Polițiștii locali au ținut cont de numeroasele sesizari de la timișoreni, care au reclamat faptul ca autovehiculele de mare tonaj nu respecta traseele de traversare a orașului. Acestea genereaza nu numai poluare dar și pericol pentru cladirile din anumite zone. Polițiștii locali au aplicat anul acesta…