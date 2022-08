Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Kosovo a afirmat duminica ca a fost tinta unor focuri de arma focului in nordul tarii, unde au fost ridicate baricade pe drumurile care duc in Serbia, in semn de protest fata de politica frontaliera a guvernului, scriu AFP si Reuters.

- Este alerta in Kosovo, dupa ce la granița cu Serbia s-au auzit impușcaturi și raiduri aeriene. Surse locale vorbesc despre o situație tensionata, cu doar cateva ore inainte de intrarea in vigoare a masurilor privind reinmatricularea vehiculelor si documentele de intrare-iesire anuntate de premierul…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera a anuntat ca vineri au intrat in Romania, prin punctele de frontiera, aproximativ 150.088 de persoane, dintre care 12.029 de ucraineni, in crestere cu 6 % fata de ziua precedenta.

- Ancheta a polițiștilor timișeni in cazul unui șofer, in weekend. Oamenii legii l-au oprit pentru control și au gasit in interiorul mașinii sale cinci indieni care numai ce au trecut ilegal granița din Serbia in Romania. Șoferul este cercetat pentru trafic de migranți.

- Alerta cu bomba, sambata seara, la podul istoric care face legatura intre Romania și Ucraina. Poliția de Frontiera a fost nevoita sa opreasca activitatea, timp de cateva ore, pana s-au finalizat verificarile. O persoana a sunat la 112, spunand ca podul de legatura cu localitatea Solotvino va fi aruncat…

- Alarma cu bomba la Sighetul Marmației! Serviciul Roman de Informații este in stare de alerta. Totul se intampla la Poliția de Frontiera, la podul istoric ce face legatura intre Romania și Ucraina. Traficul este blocat in toata zona in aceste momente. Primele informații arata ca totul a pornit de la…

- Autoritatile romane lucreaza de cativa ani la deschiderea permanenta a frontierei de la Triplex Confinium cu Ungaria si Serbia. Intre timp, ungurii folosesc deja punctul de trecere intre Kubekhaza si Majdan-Rabe

- Oamenii legii au depistat in cadrul unei actiuni desfasurate in sistem integrat pe linia prevenirii si combaterii migratiei ilegale, pe raza județului Timis, 12 cetateni straini care intenționau sa iasa din Romania, ascunși intr-un automarfar. In data de 17 mai, in jurul orei 07.30, politistii de frontiera…