Echipe formate din specialisti participa, vineri, la masuratori privind radioactivitatea pe platforma fostei rafinarii Astra din Ploiesti. Primele masuratori facute la fata locului indica prezenta unor radiatii de cobalt, limita de radioactivitate fiind depasita. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Prahova a anuntat ca pe amplasamentul fostei rafinarii se afla Unitatea Speciala pentru Interventii in Situatii de […]