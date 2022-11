Stiri pe aceeasi tema

- Un sortiment de chiftelute de cod a fost retras din magazinele Lidl in urma unei suspiciuni de contaminare cu Listeria Monocytogenes, anunta Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Clientii nu trebuie sa consume acest produs, el putand fi returnat pentru…

- Alerta alimentara in cazul unui produs distribuit in toata rețeaua de magazine Lidl din Romania. ANSVSA anunța ca producatorul Jeka Fish recheama preventiv produsul „Sødergaarden Chifteluțe de cod, in stil scandinav 340g“ (cod de bare 20295271), cu termenele de valabilitate 15.09.2022 și 25.11.2022,…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a facut controale la depozitele de legume, fructe si cereale din Bucuresti si mai multe judete, fiind aplicate amenzi in valoare de aproape un milion de lei. ANSVSA a anuntt, vineri, ca a desfasurat, in perioada 12-13.10.2022,…

- Un cutremur submarin cu magnitudinea de 5,0 a lovit centrul Greciei duminica, fara a se raporta deocamdata victime sau pagube materiale, noteaza AFP, preluata de Agerpres. Potrivit Observatorului National din Atena, cutremurul a avut loc la ora locala 01.02 a.m. (sambata, 22.02 GMT) la o adancime de…

- Cel putin 10 persoane si-au pierdut viata in partea indiana a Himalaya si 18 sunt in continuare date disparute, potrivit unui nou bilant publicat miercuri de politie dupa ce in ziua precedenta o avalansa a surprins un grup de alpinisti, informeaza AFP. Grupul de alpinisti era format din 34 de elevi…

- Ministrul lituanian al Apararii, Arvydas Anusauskas, intr-o postare pe Twitter, a transmis ca țara sa iși va pune forța de reacție rapida in stare de alerta maxima. „Deoarece mobilizarea militara a Rusiei va avea loc și in apropierea granițelor noastre (regiunea Kaliningrad), forța de reacție rapida…

- Revolut anunta ca a fost atacata de hackeri, care au dobandit acces la datele catorva zeci de mii de clienti. Pe 10 septembrie, Revolut a detectat un atac, anunta purtatorul de cuvant Michael Bodansky. Atacul a fost izolat pana a doua zi dimineata, insa, nu inainte ca hackeri sa obtina datele unui procent…

- Polonia a anunțat joi ca se alatura Estoniei, Letonia și Lituaniei care au decis sa limiteze drastic intrarea pe teritoriul lor a cetațenilor ruși.Sancțiunea se va aplica cetațenilor ruși care vin din Rusia și Belarus. „Este inacceptabil ca, in timp ce ucrainenii sunt torturați și uciși, cetațenii statului…