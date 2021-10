Alertă la un spital din Constanța, în urma unui incendiu! Salvatorii au intervenit de urgență – VIDEO Pompierii și mai multe ambulanțe au intervenit, vineri dimineața, la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. Din primele informații, s-a dat alerta ca urmare a unui incendiu. Din imaginile surprinse la fața locului se poate vedea fumul degajat. S-a intervenit pentru evacuarea pacienților. In zona de la intrarea in unitatea medicala se afla mai multe […] The post Alerta la un spital din Constanța, in urma unui incendiu! Salvatorii au intervenit de urgența - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

