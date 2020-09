Alertă la un centru de testare pentru COVID-19 din București. Pacienții primesc SMS-uri false că sunt infectați Un atac cibernetic a avut loc la un centru de testare pentru COVID-19 din București. Mai mulți pacienți au primit ulterior sms-uri prin care erau informați ca au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus. Baza de date cu numerele de telefon ale pacienților de la Centrul de testare Caraiman din Capitala a fost sparta, iar mai multe persoane care au facut analize acolo s-au trezit cu mesaje alarmante. Citește și: Google Maps va afișa cate cazuri de COVID-19 sunt intr-o anumita zona geografica Acestea erau anunțate prin sms, de la un numar de 4 cifre, ca ar avea COVID-19, deși nu toate au facut… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

