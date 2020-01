Alertă la un adăpost de noapte, în urma unei dezinsecţii In aceasta seara, 19.44, s-a primit un apel pe 112 efectuat de asistentul de serviciu de la adapostul de noapte din Timisoara, str. Invatatortului, nr.2, prin care s-a anuntat ca la adresa respectiva s-a facut dezinsectie in cursul zilei de azi, de catre firma S.C. Deraton. The post Alerta la un adapost de noapte, in urma unei dezinsectii appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

- Noua polițiști de la Serviciul Criminalistic, respectiv de la Serviciul de Investigații Criminale, care au intrat primii in blocul deratizat, au ajuns la spital acuzand stari de rau și dureri de cap.