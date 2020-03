Stiri pe aceeasi tema

- Ședințele de judecata de la secțiile penale ale Tribunalului București au fost suspendate dupa ce un magistrat ar fi realizat ca unul dintre inculpații arestați aduși in fața sa ar fi suspect de infestare cu virusul chinezesc.Magistratul ar fi vazut la dosarul acestei persoane un referat medical in…

- Arestarea in lipsa a lui Mario Iorgulescu este judecata marți demagistrații Tribunalului București. Fiul președintelui LigiiProfesioniste de Fotbal este internat intr-o clinica din Italia,unde a fost transferat dupa ce a produs un grav accident decirculație in care a ucis un tanar. In septembrie 2019,…

- Alerta la Tribunalul Maramureș. Un plic suspect a suspendat sedintele de judecata. Vezi de ce… Azi, in jurul orei 11.30 polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, impreuna cu cei din cadrul Serviciului Criminalistic, alaturi de echipa de decontaminare din cadrul ISU…

- Alerta in judetul Teleorman dupa ce parintii unui copil de zece ani, cu domiciliul in localitatea Blejesti, a prezentat simptomele infectiei cu coronavirus, scrie antena3.ro. Primarul Pietreanu Narcis a declarat ca tatal minorului a intrat recent in tara pe la vama Nadlac, venind din regiunea Lombardia,…

- Sute de turisti au ramas blocati marti intr-un hotel din Tenerife, cea mai mare insula spaniola din Arhipelagul Canare, dupa depistarea unui caz suspect de coronavirus in ziua precedenta, cel al unui cetatean italian care ar putea fi purtator al virusului de origine asiatica, relateaza Reuters si AFP.…