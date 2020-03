E ceva putred la Teatrul „Al. Davila”

Am avut de mic un cult pentru teatru. Iar primul spectacol l-am văzut la Teatrul „Al. Davila” în 1986. Și am apreciat mereu generațiile de actori care s-au succedat la Pitești. Ultima oară am fost la Teatrul „Al. Davila” luna trecută, când am văzut spectacolul „Old love”, în care maestrul Constantin Cotimanis și Iulia… [citeste mai departe]