ALERTĂ la Timiș: creşte numărul cazurilor de infectări cu SARS-CoV-2 Directia de Sanatate Publica Timis a anuntat, sambata, o crestere a numarului de noi cazuri de infectari cu SARS-CoV-2, in ultimele 24 de ore fiind confirmate pozitiv 73 de persoane, din care 35 in Timisoara, informeaza Agerpres. Alte 18 localitati din judet au intre unu si patru cazuri noi de COVID. Au fost depistate cu SARS-CoV-2 si alte doua cadre medicale, ridicand la opt numarul total al acestora, in ultima decada. Numarul cazurilor noi de COVID confirmate in aceasta saptamana, in judet, este de aproape 200. In spitalele din judet sunt internati, sambata, 93 de de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

