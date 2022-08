Stiri pe aceeasi tema

- Yang Li-hsing, director adjunct al Institutului National Chung Shan pentru Stiinta si Tehnologie din Taiwan, a fost gasit mort sambata dimineata intr-o camera de hotel, transmite agentia oficiala de presa Central News Agency (CNA), preluata de Reuters.

- Ministrul de externe japonez, Yoshimasa Hayashi, a cerut joi „oprirea imediata” a manevrelor militare chineze in jurul Taiwanului, lansate ca riposta de China la vizita presedintei Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, la Taipei, relateaza France Presse.

Cel putin cinci rachete lansate de armata chineza in cursul exercitiilor militare de amploare lansate in jurul Taiwanului ca reactie la vizita lui Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor din SUA, au cazut in apropierea Japoniei.

China a lansat joi exerciții militare fara precedent in șase zone care inconjoara Taiwan, la o zi dupa vizita președintei Camerei Reprezentanților a SUA, Nancy Pelosi, la Taipei. China a lansat mai multe rachete balistice Dongfeng in apele din jurul coastelor de nord-est și sud-vest ale Taiwanului.

UPDATE 11:30 – Ministerul taiwanez al Apararii a informat ca Beijingul a tras multiple rachete balistice, in cadrul unei serii fara precedent de exercitii militare in aer si pe mare, in jurul Taiwanului. Aceasta este o demonstratie de furie fata de vizita pe insula a presedintei Camerei Reprezentantilor

- Strazile s-au golit de lume luni, iar oamenilor li s-a ordonat sa ramana in case in anumite zone ale Taiwanului, inclusiv in capitala Taipei, pentru un exercitiu de reactie in cazul unui raid aerian, in timp ce insula isi intensifica pregatirile in eventualitatea unui posibil