- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 32 de persoane diagnosticate cu COVID și alte 14 suspecte de infecția cu noul coronavirus. Din totalul celor 623 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 20 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 11 pacienți…

- La nivelul județului Suceava, in ultimele 24 de ore au fost internate 5 persoane suspecte de infecție cu Covid – 19, in același interval de timp fiind externate 3 persoane. Din totalul celor 592 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 5 pacienți sunt diagnosticați…

- La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 3 persoane suspecte de infecție cu Covid – 19, in același interval de timp fiind externate 2 persoane. Din totalul celor 559 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 5 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19(forme…

- Bolnavii de COVID din spitalele din Maramureș aproape ca nu mai exista. In acest moment avem in unitațile spitalicești din județ doar 11 bolnavi de coronavirus, respectiv un singur bolnav la Terapie Intensiva. Per total, județul nostru a ajuns acum la 20409 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 de la…

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 29 de persoane diagnosticate cu COVID și 16 suspecte de infecția cu noul coronavirus. In Unitatea de Terapie Intensiva a Spitalului Județean existau 11 paturi disponibile pentru pacienți COVID și 30 de ventilatoare libere, din care 12 pentru persoane…

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 42 de persoane diagnosticate cu COVID și 11 suspecte de infecția cu noul coronavirus. In Unitatea de Terapie Intensiva a Spitalului Județean existau 14 paturi disponibile pentru pacienți COVID și 28 de ventilatoare libere, din care 16 pentru persoane…

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 64 de persoane diagnosticate cu COVID și 14 suspecte de infecția cu noul coronavirus. In Unitatea de Terapie Intensiva a Spitalului Județean existau 12 paturi disponibile pentru pacienți COVID și 32 de ventilatoare libere, din care 14 pentru persoane…

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 68 de persoane diagnosticate cu COVID și 21 suspecte de infecția cu noul coronavirus. In Unitatea de Terapie Intensiva a Spitalului Județean existau 11 paturi disponibile pentru pacienți COVID și 31 de ventilatoare libere, din care 13 pentru persoane…