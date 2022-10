Stiri pe aceeasi tema

Telefonul personal al lui Liz Truss - inclusiv mesajele private pe care le-a schimbat cu Kwasi Kwarteng - a fost piratat de agenți suspectați ca lucreaza pentru președintele Vladimir Putin, au dezvaluit Glen Owen și Dan Hodges de la The Mail on Sunday.

Primarul Kievului, Vitaly Klitskho, anunța o explozie foarte puternica in centrul Capitalei, in cartierul Shevchenkivskyi. La Kiev este in vigoare o alerta de raid aerian.

Norvegia va primi ajutor de la Marea Britanie, Germania si Franta pentru a patrula marile din jurul platformelor sale de petrol si gaze, pe fondul suspiciunii scurgerile din conductele Nord Stream de la inceputul acestei saptamani au fost provocate de sabotaje, a declarat vineri prim-ministrul Norvegiei,

Lucrarile de extindere a Unitatii de Primiri Urgente (UPU) din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Buzau, incepute in luna februarie, avanseaza intr-un ritm bun si se vor incheia la finele anului viitor, informeaza conducerea institutiei.

Mai multi prescolari, din doua grupe de la Gradinita cu Program Prelungit nr. 1 din Carei, au ajuns, joi, la spital, cu probleme medicale, noua dintre ei fiind internati la Sectia de pediatrie, informeaza Agerpres.

Organizațiile britanice au fost indemnate sa iși consolideze apararea cibernetica din cauza „amenințarii majore" generate de razboiul din Ucraina, potrivit Sky News.

Meteorologii au emis un cod portocaliu nowcasting de furtuna valabil pentru sambata dupa-amiaza in judetele Alba si Cluj.

Un sistem de alerta in caz de urgența, care va permite trimiterea de alerte pe telefoanele mobile in caz de vreme severa sau alte evenimente care pun viața in pericol, va fi lansat in octombrie in Anglia, Scoția și Țara Galilor, potrivit BBC.