Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a cerut, joi, la un eveniment organizat de Curtea de Conturi, ca instituțiile statului sa ancheteze fraudele cu bani publici din timpul starii de urgența, unele dintre acestea fiind semnalate de inspectorii Curții. In perioada starii de urgența și apoi de alerta, Guvernul…

- Autoritațile din Miami (SUA) au intrat in alerta dupa ce un roman de 48 de ani și-a omorat fosta iubita, tot romanca, și apoi s-a sinucis. Potrivit autoritaților, citate de presa americana, barbatul a impușcat-o mortal pe femeie, in plina strada, pentru ca nu a vrut sa se mai impace cu el. Ulterior,…

- Din ce in ce mai mulți romani apeleaza la polițiștii din Grecia dupa ce nu-și mai gasesc autoturismele. Au plecat cu mașina in concediu in Grecia, insa s-au intors fara ea. Autoritațile elene susțin ca hoții prefera mașinile cu numere straine, deoarece le folosesc apoi la traficul de migranți. Turiștii…

- Din ce in ce mai mulți romani apeleaza la polițiștii din Grecia dupa ce nu-și mai gasesc autoturismele. Au plecat cu mașina in concediu in Grecia, insa s-au intors fara ea.Autoritațile elene susțin ca hoții prefera mașinile cu numere straine, deoarece le folosesc apoi la traficul de migranți. Turiștii…

- Valul de canicula care s-a instalat nu ne-a afectat doar pe noi, ci și viețuitoarele, printre care și meduzele care au inceput sa impanzeasca tot mai multe plaje. Autoritațile spun ca incalzirea globala contribuie la aceasta crestere a numarului de meduze. Nu ar fi o problema ca se inmulțesc, dar meduzele…

- A fost panica, miercuri seara, in sectorul 2 al Capitalei, dupa ce un barbat a sunat la 112 si a amenintat ca va arunca in aer un bloc intreg. Trupele speciale au evacuat tot blocul si au oprit circulatia pe sosea. Polițiștii Secției 7 au fost anunțați de un barbat ca a montat o bomba […] The post Un…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declansat sambata cel mai inalt nivel de alerta pentru a incerca sa opreasca raspandirea variolei maimutei care a afectat aproape 17.000 de persoane in 74 de tari, a anuntat directorul general, scrie AFP. „Am decis sa declar urgenta sanitara publica de interes…

- Ministrul de Externe al Israelului, Yair Lapid, a cerut, luni, cetațenilor din Turcia sa plece „cat mai curand posibil” din aceasta țara din cauza amenințarilor care vin dinspre iranieni care planuiesc in mod activ atacuri asupra israelienilor la Istanbul. „Este un pericol real și imediat”, a declarat…