Alertă la Seul. Un soldat sud-coreean deschide focul la granița cu Coreea de Nord Un soldat sud-coreean a tras din greșeala cu o mitraliera in apropierea graniței cu Nordul, forțand armata sa avertizeze imediat Phenianul ca a fost vorba de un foc neintenționat, a relatat duminica agenția sud-coreeana de presa Yonhap. Patru gloanțe au fost trase din greșeala in timpul unui exercițiu, sambata seara, la granița cu Coreea de […] The post Alerta la Seul. Un soldat sud-coreean deschide focul la granița cu Coreea de Nord first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Un soldat sud-coreean a tras din greseala cu o mitraliera in apropiere de frontiera cu Coreea de Nord, obligand armata tarii sa anunte Phenianul ca este vorba de un tir involuntar, relateaza duminica agentia sud-coreeana Yonhap.

