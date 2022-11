Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a incercat joi, 17 noiembrie, sa intre cu o sabie in mana in sediul din Manhattan al ziarului The New York Times, cerand sa stea de vorba cu „sectia politica” a publicatiei, a anuntat politia, citata de The New York Post, transmite EFE. Omului i-a fost interzis accesul in cladire.

- „Internari de 1.229 de zile in ultimii șase ani”, arata raportul Spitalului de Urgențe „Sf. Spiridon” din Iași in cazul Laurei Gheuca-Solovastru, care a profitat de funcție pentru a-și ține tatal și mama internați. La finalul anchetei, conducerea a decis sa demita medicul din funcția de șef secție Dermato-Venerologie.…

- Cel putin 10 persoane si-au pierdut viata in partea indiana a Himalaya si 18 sunt in continuare date disparute, potrivit unui nou bilant publicat miercuri de politie dupa ce in ziua precedenta o avalansa a surprins un grup de alpinisti, informeaza AFP. Grupul de alpinisti era format din 34 de elevi…

- Scene șocante in Capitala. Un barbat de 34 de ani s-a aruncat, joi, de la etajul unui bloc din Sectorul 2. „In data de 29 septembrie a.c., in jurul orei 10:15, Direcția Generala de Poliție a Municipiului București – Secția 9 Poliție a fost sesizata, prin apel 112, despre faptul ca un barbat, s-ar fi…

- Un bagaj suspect a fost descoperit, joi, in sediul ANAF Sector 3. La fața locului sunt polițiști, specialiști din cadrul SRI și grupa pirotehnica din cadrul SIAS. Direcția Generala de Poliție a Municipiului București – Secția 23 Poliție a fost sesizata joi, in jurul orei 12.30 cu privire la faptul ca,…