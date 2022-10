Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din judetul Alba au emis, duminica dupa amiaza, un nou mesaj Ro-Alert, al cincilea, prin care solicita localnicilor care au case in aval de barajul din Roia Montana si care nu au evacuat inca zona sa faca acest lucru, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Autoritatile din judetul Alba au emis, in noaptea de sambata spre duminica, mesaje Ro-Alert prin care solicita populatiei din avalul barajului Lacului Piscicol Taul Mare sa paraseasca zona, dupa ce s-a constatat o avarie la golirea de fund a barajului.”Pentru protectia populatiei aflata in proximitatea…

A fost emis mesaj Ro-Alert din cauza valului de canicula din județul Dolj. Autoritațile au transmis cetațenilor sa evite deplasarile, de vineri pana duminica, intre orele 11 și 18.