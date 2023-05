Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: cele doua victime care cazusera intr-un bazin cu azot au fost extrase, sunt inconștiente, primesc ingrijiri medicale la fața locului.Doua persoane au cazut, sambata, intr-un bazin, la Rafinaria Petromidia Navodari. La fata locului au fost trimise mai multe echipaje de pompieri si medicale.”Intervenim…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Cernavoda, la iesirea spre A2. Din primele informatii este vorba despre un accident rutier un autoturism a intrat in parapet. In urma impactului, doua persoane au fost ranite. Victimele sunt…

- Un nou incendiu intr-un spital de stat, de data aceasta la cel de urgența din Zalau, acolo unde un grup sanitar a luat foc. A fost evacuata o intreaga secție. Un ventilator a luat foc, in noaptea de sambata spre duminica, intr-un grup sanitar al unei sectii a Spitalului de Urgenta Zalau, fumul degajat…