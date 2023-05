Stiri pe aceeasi tema

- Este operațiune de urgența la Petromidia, unde doua persoane au cazut intr-un bazin in care se pare ca era azot. Au intervenit de urgența forțe ale pompierilor, echipaje SMURD și ale Ambulanței, inclusiv elicopterul SMURD.

- Doua persoane au cazut, sambata, intr-un bazin, la Rafinaria Petromidia Navodari. La fata locului au fost trimise mai multe echipaje de pompieri si medicale. Victimele au fost scoase, dar sunt inconstiente.

- Peste 1.350 de persoane asistate medical, 75 de incendii si alte 195 de misiuni pentru protectia comunitatilor, bilantul zilei de 2 mai 2023 pentru salvatorii IGSU. Potrivit unui comunicat al IGSU, in cursul zilei de ieri, 02 mai 2023, salvatorii au intervenit pentru gestionarea a 1.667 de situatii…

- In weekend ul prilejuit de Ziua Internationala a Muncii, aproape 5.000 de pompieri au asigurat, zilnic, misiunile de protectie a populatiei, la nivel national. Potrivit unui comunicat al IGSU, in ultimele patru zile perioada 28 aprilie ndash; 01 mai a.c. s au inregistrat 5.916 situatii de urgenta. Mare…

- Un accident rutier a avut loc, duminica dupa-amiaza, pe DN 71, pe raza comunei Conțești. In urma impactului dintre un autoturism și o motocicleta, o persoana a fost ranita. Este vorba despre un tanar motociclist in varsta de 23 de ani. Victima a fost transportata la spital cu un elicopter SMURD, care…

- Accident cumplit pe o șosea din Vrancea. Doua persoane și-au pierdut viața și una a fost grav ranita dupa ce un tir a lovit o autoutilitara. A fost nevoie de intervenția elicopterului SMURD la fața locului.

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in judetul Arad, pe DJ 709J intre localitatile Iratosu si Variasu Mic.Potrivit ISU Arad din primele informatii doua autoturisme au fost implicate, acestea fiind iesite in afara partii carosabile. La fata locului au intervenit mai multe echipaje…

- Echipajele de intervenție Dobrogea au ajuns la fața locului. Intervine Detașamentul Fripis cu 3ASAS, ASII, SMURD B2. Det. Port cu doua autoseciale de stingere , ATPVM și SMURD B2. Det. Palas cu 1ASAS, Autoplatforma și SMURD B2. Det. Medgidia cu un ASAS și S42. Statia Tuzla cu un ASAS. Secția Mangalia…