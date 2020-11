Stiri pe aceeasi tema

- Cu cateva zile inainte de ziua sa de naștere veterana previziunilor din galeria televiziunilor de la noi (prezinta horoscopul la Pro Tv din 1995, anul lansarii stației de televiziune), matinala postului in cauza a aflat vestea. ”Vreau sa aflați de la mine ca am fost confirmata pozitiv cu virusul SARS-Cov-2.…

- Elvira Deatcu a fost infectata cu noul coronavirus. Actrița din serialul Vlad a declarat ca intraga familie se confrunta cu aceasta situație. Vedeta de la ProTV a decis sa se testeze in momentul in care a ramas fara gust si fara miros. In prezent, starea ei de sanatate este una buna, potrivit știrileprotv.ro.„Ca…

- Andi Moisescu, vedeta Pro TV, a anunțat ca s-a infectat cu Sars-COV-2, dupa ce a ieșit pozitiv la ultimul test, realizat inaintea filmarilor pentru noul sezon de emisiuni #unusiunu. Anunțul a fost facut pe site-ul Pro TV , care a aratat și ca Andi nu s-a mai alaturat echipei de filmare inaintea startului…

- Celebra cantareața Vladuța Lupau a fost depistata pozitiv cu noul coronavirus, aceasta avand simptome ușoare.Anunțul a fost facut chiar de catre artista, pe contul sau de Instagram. Vladuța Lupau spune ca nu știe de unde a luat virusul, mai ales ca nu a participat la niciun eveniment in ultima vreme.”Dragii…

- Fostul mare fotbalist brazilian Ronaldinho, castigatorul ''Balonului de Aur'' in 2005, a anuntat, duminica, intr-o inregistrare difuzata pe Instagram, ca a fost testat pozitiv la COVID-19, a asigurat ca este ''asimptomatic'', transmite AFP. ''Salut…

- Cristina Neagu ar fi trebuit sa mearga saptamana trecuta la Craiova pentru pregatirea centralizata a echipei naționale. S-a ințeles insa cu selecționerul Bogdan Burcea pentru a o lasa la București ca sa faca recuperarea la umarul drept, la care nu de mult a suferit o intervenție chirurgicala. Vedeta…

- In județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 1402 de persoane. Din total, 1308 sunt adulți. FOARTE GRAV: Potrivit informațiilor oficiale, numarul copiilor sibieni infectați a ajuns, din pacate, la 94, ceea ce inseamna ca in ultimele…