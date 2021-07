Alerta la pompieri. Incendiu langa Restaurantul La Cetate din Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au fost solicitati sa intervina astazi in judetul Constanta.Potrivit primelor informatii oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", este vorba despre un incendiu la tabloul electric al unei case de pe strada Tudor Stavru din Cernavoda. Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhiva…

- Incendiu in Mangalia, judetul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Mangalia, judetul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un incendiu produs la un autoturism parcat, langa Posta. La locul incendiului au…

- Pompierii intervin in Mamaia Sat.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Mamaia Sat, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre o flama produsa la un transformator pe strada T4 din Mamaia Sat. Sursa foto cu rol ilustrativ…

- Pompierii actioneaza in municipiul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un beci inundat pe strada Dragoslavelor. Interventia se afla in desfasurare. Sursa…

- S a dat alarma la Pompierii de la ISU Cernavoda. Potrivit unui apel venit pe telefonul de urgenta al Dispeceratului cineva a anuntat ca o persoana vrea sa se arunce, incercand sa se sinucida, de pe Podul Rutier Anghel Saligny.La locul indicat au fost trimise un echipaj de salvatori cu o barca pneumatica,…

- Accident la Murfatlar langa unitatea militaraPotrivit unui apel sosit la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta o masina cu trei ocupanti s a rasturnat. Cel care a anuntat salvatorii le a spus ca s a produs un accident rutier, posibil cu trei persoane incarcerate, in Murfatlar, in…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" au fost solicitati sa intervina astazi in judetul Constanta. Confrom primelor informatii, este vorba despre un incendiu produs la un centru de dezmembrari auto, in comuna Ciobanu, judetul Constanta.Sursa foto cu rol ilustrativ…

- Pompierii ISU Dobrogea intervin pe strada Nicolae Milescu din Constanta.Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost solicitati sa intervina in cursul zilei de astazi, pe strada Nicolae Milescu din Constanta.Potrivit primelor informatii, este vorba despre o bucata…