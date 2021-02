Alerta la pompieri. Cautari, in noapte, pe Lacul Tasaul

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii actioneaza pe aleea Branduselor din Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre subsolul unui bloc din care iese fum, situat pe aleea Branduselor din cartierul…

- Prin apel la 112 pompierii de la ISU Dobrogea Constanta au fost solicitati, in jurul orei 05.30, sa stinga focul care a cuprins un autoturism in municipiul Medgidia.Apelanul a indicat ca loc al producerii incendiului strada Oituz, din muncipiu, in apropiere de intersectia cu strada Caraiman.Acolo pompierii…

- Prin apel la telefonul de urgenta 112 pompierii de la ISU Dobrogea Constanta au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu in municipiu. Apelantul a mai precizat ca focul se manifesta la o cladire de pe strada Mihai Viteazu. Pompierii au directionat la locul indicat de apelant o autospeciala…

- Prin apel la 112 pompierii de la ISU Dobrogea Constanta au fost solicitati, in jurul orei 03.30 sa intervina in localitatea Cumpana. Potrivit apelantului o cladirea a unei ferme din comuna a luat foc.La locul indicat au fost trimise o autospeciala cu apa si spuma pentru stins incendii si o ambulanta…

- Pompierii actioneaza pe strada Adamclisi din Constanta. In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un apartament din care iese fum, situat pe strada Adamclisi. La locul evenimentului…

- Pompierii militari de la ISU Dobrogea Constanta au fost solicitati, in jurul orei 02.45, sa intervina, in Techirghiol, pe strada Gheorghe Asachi. Potrivit apelantului o centrala termica a facut explozie si a luat foc. La locul interventiei au fost trimise o autospeciala de stins incendii cu apa si spuma…

- Pompierii solicitati pe strada Portului din Mangalia. In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Mangalia, judetul Constanta.Potrivit primelor informatii, iese fum dintr un apartament situat pe strada Portului. La locul incidentului…

- Eveniment Accident rutier pe DJ504, spre Laceni decembrie 4, 2020 11:08 Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme s-a produs, joi dupa-amiaza, pe DJ504, spre Laceni, transmit reprezentanții ISU Teleorman. Cu toate ca pe numarul unic pentru apeluri de urgența fusesera anunțate,…