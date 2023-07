Alertă la Pătârlagele | Patru persoane, intoxicate într-un bazin Salvatorii ISU Buzau au desfașurat, astazi, o misiune de urgenta la Patarlagele, acolo unde patru persoane care vopseau un bazin s-au intoxicat cu vapori. Imediat, la fața locului au fost trimise forțe de intervenție și salvare, printre care o ambulanța SAJ, un echipaj SMURD, o autospeciala de stingere cu apa și spuma și o autospeciala … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

