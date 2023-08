Stiri pe aceeasi tema

- Turnul Eiffel a fost inchis publicului sambata dupa ce a fost evacuat ca masura de precautie in urma unei amenintari cu bomba, a declarat o sursa din politia franceza, citata de Reuters.SETE, organismul care administreaza amplasamentul, a declarat ca expertii in eliminarea bombelor si politia cercetau…

- Autoritatile din Washington au emis un ordin de refugiu si cerceteaza cladirile din apropierea Capitoliului, pe fondul unor informatii privind existenta unui barbat inarmat – tragator activ, informeaza Reuters. Poliția Capitoliului SUA investigheaza un apel telefonic in cladirea de birouri a Senatului.…

- O activitate puternica a eruptiilor solare, care ar putea interfera cu comunicatiile pe unde scurte, este prognozata pentru luni, au anuntat oamenii de stiinta rusi, dupa ce duminica au fost observate trei eruptii pe Soare, relateaza Reuters. ⚡ In other news : Scientists warn of powerful solar flare…

- Grupul de presa controlat de Evgheni Prigojin se va inchide, a declarat directorul unei publicatii online din acest trust, ceea ce evidentiaza inrautatirea situatiei sefului mercenarilor, la o saptamana dupa esecul unei scurte revolte organizate de luptatorii sai din Grupul Wagner, relateaza Reuters,…

- Proteste masive și tensiuni sociale au erupt, peste noapte, in Paris, ca urmare a unui episod de brutalitate a poliției in care a fost ucis un adolescent de 17 ani pentru ca nu s-a oprit la semnalele polițiștilor rutieri, relateaza BBC. Protests erupt in France after teenager shot dead in Paris suburb…

- Este alerta in tot județul Timiș, dupa ce un deținut a evadat de la un punct de lucru. Era condamnat pentru furt, iar dupa ce va fi prins va primi o pedeapsa mai mare decat cea pe care o avea de executat. Deținutul in varsta de 25 de ani era condamnat definitiv la doi ani […] The post Alerta in Timișoara.…

- France on Thursday accused Iran of violating a U.N. Security Council resolution endorsing the 2015 nuclear deal after it carried out a long-range ballistic missile test, which Paris said was worrying given the “uninterrupted escalation” of Tehran’s nuclear programme, according to Reuters. Iran successfully…

- Peste 100 de scoli din Belgrad au primit miercuri dimineata amenintari cu bombe, informeaza Tanjug. Ministerul Educatiei din Serbia a precizat ca este vorba de e-mailuri trimise catre 78 de scoli primare si 37 de unitati de invatamant secundar. Conform ministerului, echipaje de politie actionau pe teren,…