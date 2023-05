Un elev de la clasa a I-a, din Constanța, a fost prins joi, cu o arma airsoft la școala. Arma a fost observata de profesorul de sport, care a confiscat-o imediat și a alertat conducerea școlii și Poliția. Arma nu era funcționala și a luat-o de acasa. Parinții au fost chemați la declarații, iar copiii […] The post Alerta la o școala din Constanța. Elev de 7 ani depistat cu o arma airsoft appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .