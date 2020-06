"In ceea ce priveste situatia epidemiologica din cadrul unei fabrici producatoare de cabine pentru masini industriale, unde doi angajati au fost testati pozitiv, din primele date colectate in cadrul anchetei epidemiologice, conform DSP Sibiu, un numar de aproximativ 50 de persoane, angajate ale fabricii, au fost puse in izolare la domiciliu", a explicat Andreea Stefan.

Potrivit sursei citate, activitatea acestei fabrici nu a fost intrerupta, "intrucat se respecta masurile de protectie si distantare fizica impuse".

"In judetul Sibiu, de la debutul pandemiei si pana in prezent au…