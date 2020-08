Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au indisponibilizat, in urma unei actiuni desfasurate pe perioada a trei zile, peste 8.000 de tone de azotat de amoniu pentru care nu se respectau conditiile de pastrare, depozitare, transport si utilizare. "Directia Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul IGPR a…

- Poliția din Galați a gasit o cantitate 35 de tone de azotat de amoniu, substanta care a produs explozia de la Beirut, dar si deflagratia de la Mihailesti din 2004 in urma careia au murit 18 oameni, depozitate in conditii improprii, la Vladesti, aproape de granita cu Republica Moldova. „La data de 7…

- O informație cutremuratoare, la propriu, a ajuns la urechile opiniei publice in cursul acestei prime zile a saptamanii, in contextul in care nu s-au stins ecourile dezastrului provocat de explozia de proporții ce a zguduit zona portului din Beirut. Mai exact, luni s-a aflat ca un control derulat intr-o…