Polițiștii din intreaga țara sunt in alerta, dupa ce un infractor extrem de periculos, anchetat pentru crima, a evadat de sub nasul polițiștilor. Barbatul in varsta de 23 de ani, audiat pentru omor și talharie, este acum de negasit. Peste 800 de polițiști din intreaga țara il cauta acum pe criminal, in timp ce patru agenți […]