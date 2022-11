Stiri pe aceeasi tema

Constructorul auto american Ford Motor Co. a decis joi sa recheme la service peste 634.000 de vehicule de teren (SUV) vandute in intreaga lume, din cauza riscului de incendiu ca urmare a unor fisuri la injectoarele de combustibil, transmite Reuters.

Piata cerealelor se pregateste pentru o crestere a preturilor, dupa retragerea Rusiei din acordul privind coridorul Marii Negre, decizie care pune in pericol exporturile ucrainene, au spus analisti intervievati de Reuters.

Economia Franței a inregistrat o creștere slaba in trimestrul al treilea, in condițiile in care cheltuielile gospodariilor au stagnat, iar o creștere brusca a inflației in octombrie a indicat premise nefavorabile in ultimul trimestru al anului, scrie Reuters.

Fundatia Bill si Melinda Gates a anuntat ca va aloca 1,2 miliarde de dolari pentru efortul de eradicare a poliomielitei la nivel mondial, transmite Associated Press, preluat de news.ro.

Ministerul de externe de la Beijing a anuntat sambata ca vicepresedintele chinez Wang Qishan va participa la funeraliile reginei Elisabeta a II-a, transmite Reuters preluat de agerpres.

Coreea de Nord a adoptat o lege care o autorizeaza sa efectueze un atac atomic preventiv si care declara "ireversibil" statutul tarii de putere nucleara, relateaza presa de stat, citata de AFP.

Ford Motor recheama 198.000 de SUV-uri in Statele Unite, pentru a inlocui ansamblul motorului aerotermei, dupa raportarea a 25 de incendii, a anuntat joi compania, transmite Reuters, conform news.ro.

India, cel mai mare exportator mondial de orez, ia in considerare restrictionarea exporturilor de brizura de orez, au declarat vineri pentru Reuters oficiali locali, dupa ce suprafata cultivata cu orez s-a redus din cauza lipsei ploilor.