Stiri pe aceeasi tema

Organizatia Mondiala a Sanatatii anunta ca un caz de hepatita necunoscuta la copii a fost confirmat in Romania. Potrivit ultimelor date disponibile, cel putin 169 de cazuri au fost raportate pana acum, in 12 tari. Cel putin un copil a murit si 17 au avut nevoie de transplant de ficat.

Cazuri de hepatita infantila de origine necunoscuta, identificata pentru prima data in Regatul Unit, au fost depistate la copii din alte patru tari europene, a anuntat marti Centrul European pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (ECDC), relateaza AFP.

Patru persoane, intre care trei copii, au suferit arsuri pe corp, in urma unui incendiu izbucnit vineri seara intr-o locuința din Focșasca, comuna Tacuta, din județul Vaslui.

Bat clopote de nunta pentru liderul AUR, George Simion. Cel puțin aceasta a dat de ințeles el, in exclusivitate la Etno TV, in emisiunea „Subiectul Zilei" de aseara, moderata de Alina Eftimie.

Austriecii vor fi obligati sa poarte din nou masti de protecție FFP2 in interior, deoarece cazurile de COVID-19 sunt in crestere, a declarat ministrul Sanatatii din Austria, Johannes Rauch, informeaza Mediafax. Austria este prima tara din UE care reintroduce restrictii.

In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 5.953 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 879 mai puțin decat in ziua anterioara. 688 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare.

Intr-un interval de 24 de ore, pe teritoriul Romaniei, au fost inregistrate 6.832 de persoane pozitive cu virusul SARS-CoV-2, dintr-un total de 51.194 teste RT-PCR și antigen efectuate.

O familie din Timișoara formata din 3 copii și 2 adulți a ajuns, joi dupa-amiaza, la spital. Barbatului i s-a facut rau dupa ce a intrat in locuința in care s-a facut dezinsecție. ISU Timiș anunța ca, dupa ce a fost facuta o dezinsecție intr-un apartament, 2 adulți și 3 copii au intrat in locuința.