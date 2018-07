Stiri pe aceeasi tema

- Sapte cetateni romani au fost raniti dupa ce vehiculul in care se aflau s-a lovit cu un utilaj agricol, intr-un accident produs pe o sosea din nord-vestul Germaniei, informeaza publicatia Nordwest Zeitung.Accidentul a avut loc duminica, in zona Cappeln (Cloppenburg), in nord-vestul Germaniei,…

- Cateva zeci de timisoreni inarmati cu steaguri si pancarte s-au adunat in Piata Marasti si se plimba inainte si inapoi pe trecerea de pietoni din dreptul Parcul Botanic, dar si pe cea dinspre Spitalul Municipal, incepand cu orele 19.00, ingreunand traficul rutier. 'Nu le vom permite sa adopte…

- Un accident a avut loc, miercuri dimineața, in jurul orei 8.00, la m 34 al A3 București - Ploiești, in județul Ilfov, la limita cu Prahova. Evenimentul s-a produs pe sensul spre Ploiești. Potrivit Infotrafic, un autoturism s-a rasturnat ca urmare a acvaplanarii, intrand in glisiera mediana. Circulatia…

- Autoritatile sunt in alerta, dupa ce o persoana a fost prinsa sub metrou, in Bucuresti, la statia Basarab.La fata locului s-au deplasat salvatorii si SMURD-ul, iar persoana a fost scoasa de sub roti si acum este constienta.

- Incident grav la metrou, in statia Aurel Vlaicu. Unei persoane i s-a facut rau in aceasta dimineata. A fost nevoie de interventia de urgenta a echipajelor de la Ambulanta, astfel ca circulatia a fost oprita temporar.- in curs de actualizare

- Dispecerat unic de urgențe ptr București și Ilfov la sfarșitul lui iunie Foto: ISU Argeș. Dispeceratul unic de la nivelul capitalei care va uni ISU, SMURD și Ambulanța va deveni funcțional pâna la sfârșitul lunii viitoare. Anunțul a fost facut ieri de șeful Departamentului…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat, luni, ca dispeceratul integrat SMURD - Ambulanta - ISU din Capitala este aproape finalizat, iar mutarea in noul sediu se va face in maximum zece zile. "Avem o cladire ultramoderna si pot sa spun ca suntem in finalul pregatirilor…