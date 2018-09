Stiri pe aceeasi tema

- Salvatore Popescu, un barbat de 51 de ani din Ploiesti, a disparut fara urma joi, 30 august, in Istanbul in timp ce se afla cu familia si cu un alt grup de turisti in vizita la Palatul Topkapi. Desi disparitia sa a fost anuntata oficial autoritatilor turce, rudele sale n-au nicio veste despre barbat…

- Inginerul roman care a fost rapit sambata, 14 iulie, in Libia este din Ploiesti si are o experienta de peste 15 ani in domeniul petrolier. Barbatul lucra pentru o companie petroliera care are un punct de lucru pe camp petrolifer din Sahara, scrie adevarul.ro.

- Inspectoratul Judetean de Politie Prahova cauta o fata, de 13 de ani, care a plecat voluntar de acasa si nu a mai revenit. Potrivit IPJ Prahova, minora se numeste Mocanu Viorica Larisa Alina si are 13 de ani. Aceasta a plecat voluntar de la domiciliu si nu a mai revenit. Au fost demarate, imediat, toate…

- Un turist american a disparut in Munții Bucegi, dupa un zbor cu parapanta. Salvamontiștii și jandarmii il cauta miercuri pe barbatul care a zburat cu parapanta de pe Varful Caraiman. Un neozeelandez și un american, care au zburat și ei cu parapanta, au sunat la 112 ca sa anunțe ca prietenul lor a disparut,…