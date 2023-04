Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat, vineri seara, ca un cetatean roman angajat al unei companii de securitate private care asigura protectia personalului misiunii EUBAM (EU Border Assistance Mission) se afla in custodia autoritatilor libiene. Ambasada Romaniei in Libia face toate demersurile…

- Allin, unul dintre cei mai cunoscuți tiktokeri din țara, a fost reținut de polițiști chiar in timpul unui live. Potrivit Poliției, acesta este acuzat de tulburarea ordinii și liniștii publice și amenințare. AlliAllin de pe TikTok, pe numele sau adevarat, Alin Badea, a fost retinut, ieri dimineata, chiar…

- O substanta interzisa a fost gasita de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) in mai multe parfumuri, fiind data o amenda in valoare de 30.000 de lei si retrase de la vanzare produsele cu probleme. Actiunea de control este in desfasurare. ANPC a anuntat, vineri, printr-un…

- Un tanar a fost retinut dupa ce a trimis in Romania, in urma unei calatorii in Spania, mai multe colete care contineau 37 de kilograme de cannabis. Barbatul a fost prins in flagrant de politisti chiar cand ridica drogurile de la curier. Potrivit Poliției Romane, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații…

- Este alerta de securitate la metroul din Bruxelles. Poliția a ridicat nivelul de securitate din cauza unor informații legate de posibilitatea unui atac cu bomba. Zeci de mesaje au aparut pe rețelele sociale, avertizand asupra posibilului atentat. Incepand de marți seara, pe rețelele sociale s-au raspandit…

- Risc ridicat de insecuritate in Turcia, avertizeaza MAE intr-un comunicat in care le cere cetațenilor sa evite deplasarile in aceasta țara. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca exista un risc ridicat de insecuritate ce vizeaza lacașuri de cult și reprezentanțe diplomatice din Istanbul, Turcia.…

- Autoritațile au intrat, luni, in alerta dupa ce o femeia din București a sunat la numarul de urgența 112 și a spus ca soțul ei și-a ucis fiica, apoi a incendiat locuința. „In jurul orei 14.00, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 24 au fost sesizați cu privire la…