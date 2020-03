Coronavirus. Sfaturi utile: Cat poate rezista COVID-19 pe diferite suprafete?

Organizatia Mondiala a Sanatatii a decis ca situatia generata de noul coronavirus este pandemie, in contextul in care s au inregistrat cazuri de infectii in aproape toate tarile lumii.Potrivit OMS, o pandemie este raspandirea la nivel mondial a unei… [citeste mai departe]