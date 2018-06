Stiri pe aceeasi tema

- Percheziții de amploare in Capitala intr-un dosar de delapidare și fals intelectual. In acest moment au loc percheziții la sediul Ministerului Transporturilor, dar și la sediilor unor societați comerciale din București. Prejudiciul in acest dosar este de 156.000 de lei, iar acest dosar ar viza achiziția…

- Meciul Simonei Halep cu americanca Alison Riske, care trebuia sa se desasoare in primul tur al competitiei in aceasta seara, pe arena centrala de la Roland Garros, a fost amanat pentru miercuri, de la ora 12.00. Decizia a fost luata de organizatori ca urmare a prelungirilor din meciurilor anterioare,…

- Fostul șef ANAF, Sorin Blejnar, s-a prezentat joi dimineața la Parchetul General pentru a fi audiat. El nu a dorit sa faca declarații in fața jurnaliștilor. Acesta nu a venit insoțit de avocat.- in curs de actualizare

- Marti dimineata, in jurul orei 4.00, a fost anunțata existența unei bombe in sediul unei banci comerciale din centrul orașului Giurgiu. Telefonul a fost dat de o femeie, care anunța ca in sediul bancii a fost amplasata o boma care va exploda. In doar cateva minute, zona a fost izolata,…

- Guvernul a decis sa modifice legea salarizarii unitare!”Regulamentul sporurilor au fost aplicate in mod subiectiv. Va dau doua exemple: Arad și Focșani. S-a decis modificarea legii salarizarii. Nu modificam procentul de 30%.”, a spus Sorina Pintea, dupa intalnirile cu sindicatele din Sanatate.

- Fostul premier Sorin Grindeanu s-a prezentat la sediul DNA pentru a fi audiat in calitate de martor intr-un dosar de corupție.„Am venit in calitate de martor”, a spus Grindeanu in fața jurnaliștilor. - in curs de actualizare

- Președintele Donald Trump a reacționat, dupa conferința de presa a premierului israelian Benjamin Netanyahu despre programul nuclear al Iranului, precizand ca demonstreaza faptul ca a avut dreptate cu privire la criticile sale, privind acordul nuclear incheiat in 2015.

- Statele Unite expulzeaza 60 de diplomati rusi in urma otravirii cu un agent neurotoxic a fostului spion rus Serghei Skripal si fiicei sale pe 4 martie la Salisbury, in Anglia, relateaza NEWS.RO, citand The Associated Press.- stire in curs de actualizare -