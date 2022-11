Alertă la Iași. Un avion de mici dimensiuni a aterizat forțat. Intervin pompierii Pilotul unui avion de mici dimensiuni a fost nevoit sa aterizeze fortat, luni, 28 noiembrie, in județul Iași. Aeronava de mici dimensiuni a aterizat forțat in comuna Movileni, localitatea Potangeni, județul Iași, transmite stiripesurse.ro. „La locul evenimentului s-au deplasat de urgența 2 ASAS, 1 TIM, 1 echipaj de descarcerare și un echipaj de prim ajutor […] The post Alerta la Iași. Un avion de mici dimensiuni a aterizat forțat. Intervin pompierii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O aeronava de mici dimensiuni a aterizat fortat in comuna Movileni, localitatea Potangeni, judetul Iasi. La locul evenimentului s-au deplasat de urgenta 2 ASAS, 1 TIM, 1 echipaj de descarcerare si un echipaj de prim ajutor calificat. Din datele apelantului sunt 2 cetateni englezi, din declaratii…

- Pilotul unui avion de mici dimensiuni a fost nevoit sa aterizeze fortat, luni, in județul Iași. Aeronava de mici dimensiuni a aterizat forțat in comuna Movileni, localitatea Potangeni, județul Iași, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- "O aeronava de mici dimensiuni a aterizat forțat in com. Movileni, localitatea Potangeni, județul Iași. La locul evenimentului s-au deplasat de urgența 2 ASAS, 1 TIM, 1 echipaj de descarcerare și un echipaj de prim ajutor calificat," a transmis ISU.Știre in curs de actualizare.

- In urma cu putin timp, s-a produs un accident rutier in municipiul Iasi. Din primele informatii obtinute de reporterii BZI, incidentul auto a avut loc pe soseaua Nicolina, capat CUG. UPDATE: Traficul este blocat in ambele parți. Știre inițiala Doua autoturisme s-au izbit, iar in urma impactului au rezultat…

- In urma cu putin timp, s-a produs un incendiu la o casa in judetul Iasi. Din primele informatii obtinute de reporterii BZI, incendiul a avut loc pe raza comunei Lespezi, in localitatea Dumbrava. Din fericire, nu au fost anuntate victime. La fata locului se deplaseaza forțe si mijloace de interventie…

- In urma cu putin timp s-a produs un incendiu la Iasi. Potrivit informațiilor transmise de reporterii BZI, flacarile au izbucnit la o casa batraneasca din localitatea Vadu Vejei, comuna Tibana. Pompierii ieșeni intervin in forța pentru a lichida incendiul. UPDATE: Incendiul se manifesta la o singura…

- Un avion plecat din India, care se indrepta spre Germania, a aterizat de urgența pe Aeroportul din Otopeni. Unui pasager de la bord i s-a facut rau. Barbatul, in varsta de 36 de ani, a suferit un atac de cord, iar piloții au decis sa aterizeze de urgența. Un pasager a suferit un infarct Aeronava […]…

- In aceasta dimineața, printr-un apel la numarul unic de urgența 112 s-a anunțat producerea unui incendiu intr-o localitate din județul Iași. Din spusele apelantului, in incendiu s-ar putea sa existe și o victima. UPDATE: ISUJ Iași a transmis o actualizare a incendiului produs in localitatea Voinești.…