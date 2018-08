Stiri pe aceeasi tema

- Batrana, care a suferit mai multe rani in zona capului, a bratului stang si a abdomenului, a fost preluata de un echipaj SMURD si transportata la Spitalulul de Neurochirurgie. Sotul a plecat sa se predea la Politie.

- Pe 22 iunie, un barbat, in varsta de 90 de ani, din Braila, s-a prezentat la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Braila si a sesizat disparitia, de la data de 16.06.2018, a nepoatei sale, Iosif Neluta, in varsta de 32 de ani, care a plecat in mod voluntar de la domiciliu, la cumparaturi, si nu…

- O femeie in varsta de 72 de ani, care fusese data disparuta, a fost gasita de politistii tulceni dupa opt zile de cautari, fiind descoperita intr-o rapa cu vegetatie abundenta din apropierea orasului Macin. Femeia se afla intr-o stare de sanatate buna, fiind dusa la spital pentru investigatii, iar…

- O femeie din Capitala a murit astazi dupa ce a fost injunghiata in gat de mai multe ori. Victima se afla in casa cu nepotul sau care de altfel a si sunat la 112. Dosarul a fost preluat de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti. Din primele cercetari femeia ar fi fost ucisa chiar de nepotul…

- Politistii ajunsi la fata locului au gasit o femeie, in varsta de aproximativ 70 de ani, injunghiata in zona gatului, potrivit reprezentantilor Politiei Capitalei. Femeia era in propria locuinta impreuna cu nepotul ei in vasta de 9 ani. Medicii au incercat in zadar sa o salveze pe…

- O femeie in varsta de aproximativ 70 de ani a murit, marti, dupa ce a fost injunghiata in locuinta sa din Capitala, aflata pe strada Rucar din Sectorul 1, fapta fiind sesizata printr-un apel la 112, anunta reprezentantii Politiei Capitalei.Dupa ce politistii au ajuns la fata locului, au constatat…

- Instalație de arta controversata, amplasata in centrul Iașului. Lucrarea realizata din metal si lemn, luminata de neoane, a starnit un val de reacții negative din partea ieșenilor mai ales ca a fost platita din bani publici, 70.000 de lei.

- Un apel la 112 primit marți dimineața de polițiștii din Giurgiu a starnit panica in municipiu. Dupa o amenințare cu bomba raportata de o femeie, polițiștii au restricționat accesul al doua banci din centrul orașului.