ALERTĂ la Hunedoara! Cioban mutilat de urs. Animalul sălbatic l-a muşcat de faţă Un nou atac al urșilor in Romania! Un barbat in varsta de 33 de ani din județul Hunedoara, care se afla cu oile pe un deal, a fost atacat de o fiara. Scenele cumplite s-au petrecut, vineri, 5 noiembrie, pe un deal din apropierea satului Sereca (comuna Beriu). Ciobanul a fost mușcat de fața și […] The post ALERTA la Hunedoara! Cioban mutilat de urs. Animalul salbatic l-a muscat de fata first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cioban de 33 de ani din comuna Bosorod, judetul Hunedoara, care se afla cu oile pe un deal din apropierea localitatii, a fost atacat de un urs. Barbatul a fost muscat de fata si a fost transportat de urgenta la Spitalul din Orastie, apoi a fost transferat la Spitalul Judetean Timisoara. ”Apelul…

- Un copil de trei ani din Mangalia a fost ucis, joi, de cainele familiei, dupa ce animalul s-a napustit asupra lui și l-a mușcat de cap. Micuțul a fost transportat de urgența la spital, dar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Copilul ucis de caine a murit la spital Un copil de…

- Nume produs pe eticheta: Regal Sos de Maioneza 420gProducator: S.C. European Food S. A. Gramaj: 420gNr.Lot: 1450/exp: 23-24/03/2022/cod bare:/5941311006785Motivul rechemarii de pe piața a lotului de mai sus este legat de prezența oxidului de etilena intr-unul din ingredientele (guma xantan) utilizate…

- Administratia Naționala de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizari de vreme extrema. Meteorologii au anunțat Cod Portocaliu și Cod Galben de ploi torențiale și vijelii. Zonle afectate in care va fi vreme severa pana miercuri.

- Cum motiveaza Curtea de Apel Cluj anularea prelungirii starii de alerta. Legatura cu Untold, Electric Castle și congresul PNL Judecatorii Curții de Apel Cluj au motivat decizia prin care au anulat, acum o saptamana doua Hotarari de Guvern privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei dar…

- Șase paturi sunt libere, vineri, in secțiile de Terapie Intensiva din țara, dar niciunul nu este in București. Conform datelor existente in aplicația alerte.ms, in Romania sunt ocupate 1.391 de paturi ATI. La nivel național sunt libere șase paturi ATI pentru pacienții bolnavi de COVID-19,…

- Alerta meteo ANM. In multe parți ale Europei, vremea rece ar trebui sa continue pana la finele acestei saptamani. Anomalii de temperaturi scazute, sunt anunțate de meteorologi pentru aceste zile. Recordul istoric al Romaniei a fost de 44,5 de grade, din 1951 incoace. In ultima perioada in Romania s-au…

- 24 dintre cei 1.029 de pacienți cu COVID-19 internați acum in spitalale din Romania sunt copii, conform datelor transmise ieri de autoritați, ieri fiind raportat cel mai mare numar de imbolnaviri zilnice din ultimele aproape trei luni – 544, potrivit Hotnews. In spitalele din Romania, sunt internate…