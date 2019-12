Alertă la Hălchiu. Incendiul a cuprins o casă Alerta la pompierii militari, in aceasta seara. Un incendiu a izbucnit la o casa in Halchiu, cu posibilitate de extindere la casa vecina. La intervenție se deplaseaza cinci autospeciale cu apa si spuma, o autoscara si un echipaj SMURD, a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, maior Ciprian Sfreja. The post Alerta la Halchiu. Incendiul a cuprins o casa appeared first on NewsBV . Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

